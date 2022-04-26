CCA Foundation hosts Happy Hour welcome event for new families
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Anna Couvrette, Miriam Bogan, Gina Mahmood, Joanne Couvrette, Elizabeth Chen, Michele Fortin (Jon Clark)
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CCA Foundation Executive Director Joanne Couvrette, Lalita Tantisira, Ava Nguyen (Jon Clark)
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Hiromi Clyne, Olya Postnikova (Jon Clark)
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Principal Brett Killeen, Colleen Henckles (Jon Clark)
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Laura and John Peelle (Jon Clark)
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Laura and John Peelle (Jon Clark)
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Ying Yang, Liying Ma, Rong Peng, Chung-Ching Kao (Jon Clark)
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Principal Brett Killeen, Bill Chen, Leonard Lee (Jon Clark)
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Rene and Mark Potter (Jon Clark)
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Nancy Coker, Gina Mahmod, Miriam Bogan (Jon Clark)
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Kate Dickinson, Mark Whitehouse (Jon Clark)
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Jacob Suen, Susan Suen, Principal Brett Killeen, Xiaoyan He, Jasmine Tong (Jon Clark)
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Cynthia Rajsbaum, Michele Fortin, Elizabeth Chen (Jon Clark)
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Praveen Singh, Malini Thadani (Jon Clark)
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Hiromi Clyne, Olya Postnikova (Jon Clark)
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Nancy Coker, Gina Mahmod, Miriam Bogan (Jon Clark)
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Liang Yang, Dominika Swistun (Jon Clark)
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Cynthia Rajsbaum, Margaret Bellowe (Jon Clark)
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Shrithi and Sam Agarwal (Jon Clark)
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Gautam and Anshu Khaitan (Jon Clark)
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Gautam and Anshu Khaitan (Jon Clark)
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Principal Brett Killeen, Colleen Henckles (Jon Clark)
The Canyon Crest Academy Foundation held a “Meet the Board & Welcome New Raven Families Happy Hour” April 21 at Flora Bar & Kitchen in The Village at Pacific Highlands Ranch. Attendees had the opportunity to meet CCA’s Principal Brett Killeen, the school’s administrative team, teachers, CCAF board members and current parents.
Photos by Jon Clark
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