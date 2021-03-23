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At last -- Play Ball!

RSF Little League Double A fielding
1/42
RSF Little League Double A fielding  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals first baseman
2/42
RSF Little League Majors Royals first baseman  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Athletics
3/42
RSF Little League Majors Athletics  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals
4/42
RSF Little League Majors Royals  (Jon Clark)
RSF Little League Double A Padres
5/42
RSF Little League Double A Padres  (Jon Clark)
RSF Little League Double A Pirates
6/42
RSF Little League Double A Pirates  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals
7/42
RSF Little League Majors Royals  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals
8/42
RSF Little League Majors Royals  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Athletics
9/42
RSF Little League Majors Athletics  (Jon Clark)
RSF Little League Double A Pirates batting practice
10/42
RSF Little League Double A Pirates batting practice  (Jon Clark)
RSF Little League Double A Padres
11/42
RSF Little League Double A Padres  (Jon Clark)
RSF Little League Double A Padres batting practice
12/42
RSF Little League Double A Padres batting practice  (Jon Clark)
RSF Little League Majors baseball
13/42
RSF Little League Majors baseball  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals
14/42
RSF Little League Majors Royals  (Jon Clark)
RSF Little League Double A Padres batting practice
15/42
RSF Little League Double A Padres batting practice  (Jon Clark)
RSF Little League Double A Padres batting practice
16/42
RSF Little League Double A Padres batting practice  (Jon Clark)
RSF Little League Double A Padres batting practice
17/42
RSF Little League Double A Padres batting practice  (Jon Clark)
RSF Little League Double A Padres pitching machine practice
18/42
RSF Little League Double A Padres pitching machine practice  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals slide to second base
19/42
RSF Little League Majors Royals slide to second base  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals at first base
20/42
RSF Little League Majors Royals at first base  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals second baseman
21/42
RSF Little League Majors Royals second baseman  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals
22/42
RSF Little League Majors Royals  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Athletics
23/42
RSF Little League Majors Athletics  (Jon Clark)
RSF Little League Double A Pirates batting practice
24/42
RSF Little League Double A Pirates batting practice  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals pitcher
25/42
RSF Little League Majors Royals pitcher  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals
26/42
RSF Little League Majors Royals  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals
27/42
RSF Little League Majors Royals  (Jon Clark)
RSF Little League Double A fielding
28/42
RSF Little League Double A fielding  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Athletics
29/42
RSF Little League Majors Athletics  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals at bat
30/42
RSF Little League Majors Royals at bat  (Jon Clark)
RSF Little League Double A fielding
31/42
RSF Little League Double A fielding  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals
32/42
RSF Little League Majors Royals  (Jon Clark)
RSF Little League Double A Pirate fielding
33/42
RSF Little League Double A Pirate fielding  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Athletics
34/42
RSF Little League Majors Athletics  (Jon Clark)
RSF Little League Double A batting practice line up
35/42
RSF Little League Double A batting practice line up  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals at bat
36/42
RSF Little League Majors Royals at bat  (Jon Clark)
RSF Little League Double A Pirate fielding
37/42
RSF Little League Double A Pirate fielding  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals
38/42
RSF Little League Majors Royals  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Athletics
39/42
RSF Little League Majors Athletics  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals
40/42
RSF Little League Majors Royals  (Jon Clark)
RSF Little League Majors Royals
41/42
RSF Little League Majors Royals  (Jon Clark)
RSF Little League Majors
42/42
RSF Little League Majors  (Jon Clark)
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Saturday, March 20, was a special day for Rancho Santa Fe Little League players and coaches as they were finally able to play in their first games of the season at Richardson Field, Tee Ball Field and RSF Sports Field. For more information, go to www.rsfll.com.

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