Breakfast at Tiffany’s event benefits Miracle Babies

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Valerie Robbins, Loretta Levi, Marjan Daneshmand, Lisa Arnold, Susanne Rohrbaugh (jon clark/jon clark)
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Joan Wait, Marjan Daneshmand, Susanne Rohrbaugh (jon clark/jon clark)
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Stephanie Gabriel, Erika Segal, Morgan Stern (jon clark/jon clark)
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Joan Wait, Marjan Daneshmand, Susanne Rohrbaugh (jon clark/jon clark)
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Nikki Ream, Marjan Daneshmand (co-founder), Dr. Marianne Eger Engle (jon clark/jon clark)
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Elisa Jaime, Alba Aceves, Giovanna Ruiz, Natalia Gonzalez, Fernanda Vildosola (jon clark/jon clark)
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Carly Kenihan, Diana Conners, Stephanie Gabriel (jon clark/jon clark)
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Courtney Stone, Erika Fetter, Ava Payne (jon clark/jon clark)
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Guest speaker Dr. Edith Eger and Illy Eger (jon clark/jon clark)
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Susan McClellan, Arli Robinson (jon clark/jon clark)
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Guest speaker Dr. Edith Eger and Illy Eger (jon clark/jon clark)
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Sonia Mahfouz, Megan Unsworth, Ingrid Fioroni (jon clark/jon clark)
13/27
Stephanie Gabriel, Erika Segal, Morgan Stern (jon clark/jon clark)
14/27
Bree Bornstein, Jen Martinez (jon clark/jon clark)
15/27
Susan McClellan, Arli Robinson (jon clark/jon clark)
16/27
Maggie Watkins, Elaine Becerra (jon clark/jon clark)
17/27
Heather Arnold, Ana Boesky, MJ Wittman, Marie Green, Mona Hacker, Abeer Hage (jon clark/jon clark)
18/27
Suzanne Newman, Jenny Seligmann, Erica Ram (jon clark/jon clark)
19/27
Erica Ram, Jacqui Grande, Laura Applegate, Jenny Seligmann (jon clark/jon clark)
20/27
Carly Kenihan, Diana Conners, Stephanie Gabriel (jon clark/jon clark)
21/27
Maggie Watkins, Elaine Becerra (jon clark/jon clark)
22/27
Laura Applegate, Dee Ammon (jon clark/jon clark)
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Guests review the silent auction items (jon clark/jon clark)
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Amaya Whitworth, Dawn Galbo Bopp, Michelle LaGreca (jon clark/jon clark)
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Annette Symon, Kaia Ackerly, Tori Heintzelman, Heidi Bergener, Veronica Christie (jon clark/jon clark)
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Ericka Tucker, Heather Williams, Nadia Garcia (jon clark/jon clark)
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Miracle Babies celebrates the six-year anniversary of the Miracle Circle Auxiliary (jon clark/jon clark)
Miracle Babies, a non-profit organization that supports families with critically ill babies in local Neonatal Intensive Care Units (NICUs), celebrated the six-year anniversary of the Miracle Circle Auxiliary on March 3 at La Valencia Hotel in La Jolla. The annual event included a breakfast cocktail reception, brunch, program, raffle and more.
Miracle Circle: A Labor of Love was founded in 2014 to band together philanthropic and innovative leaders to serve as good will ambassadors who support the work of Miracle Babies through fundraising, community outreach, and advocacy. Visit www.miraclebabies.org.
Photos by Jon Clark Online: rsfreview.com