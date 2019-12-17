RSF Tennis Club Holiday Party

1/23
Charlie Rogers, Gillian Gillies, Dave Vandenberg, Marina Pastor, Prentiss Vandenberg (Jon Clark)
2/23
Stacy Lindsey, Mark Lindsey, Paul LeBeau (Jon Clark)
3/23
Barbara Roorda, Yvonne Kalench, Anne Case, Terry Broyles (Jon Clark)
4/23
Janice Seufert, Raul DeLaTorre, Birgitte Bradshaw (Jon Clark)
5/23
Adrian and Judie Mikulicich (Jon Clark)
6/23
Susie and Gregg Sadowsky (Jon Clark)
7/23
Stacy Lindsey, Mark Lindsey, Paul LeBeau (Jon Clark)
8/23
Pat Dougherty, Herb Holmquist (Jon Clark)
9/23
Tom and Jaleh Watson (Jon Clark)
10/23
Janice Seufert, Raul DeLaTorre, Birgitte Bradshaw (Jon Clark)
11/23
Chris Salmen, Ben Wylie, Jack Popoff, Terry McClanahan (Jon Clark)
12/23
Dophie Poiset, Muffy Walker, Pat Coseo (Jon Clark)
13/23
Alex Korn, Judie and Adrian Mikulicich (Jon Clark)
14/23
Gregg Sadowsky, Bill Porter (Jon Clark)
15/23
Ryan and Marisa Redondo (Jon Clark)
16/23
Charlie Rogers, Gillian Gillies, Dave Vandenberg, Marina Pastor, Prentiss Vandenberg (Jon Clark)
17/23
Barbara Roorda, Susie Sadowsky (Jon Clark)
18/23
Rick Sapp, Carlie Berke (Jon Clark)
19/23
Chris Salmen, Ben Wylie, Jack Popoff, Terry McClanahan (Jon Clark)
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Neena Haskins, Joan Holmquist (Jon Clark)
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Holly Carter, Bill Gillies (Jon Clark)
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cm-RSFtenisp1219-001.JPG (Jon Clark)
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David and Martha Dominguez, Courtney and Paul LeBeau (Jon Clark)
The RSF Tennis Club members and guests celebrated the season at a festive Holiday Party held at the club Dec. 14.
Photos by Jon Clark Online: rsfreview.com