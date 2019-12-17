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Photo Galleries

RSF Tennis Club Holiday Party

1/23
Charlie Rogers, Gillian Gillies, Dave Vandenberg, Marina Pastor, Prentiss Vandenberg  (Jon Clark)
2/23
Stacy Lindsey, Mark Lindsey, Paul LeBeau  (Jon Clark)
3/23
Barbara Roorda, Yvonne Kalench, Anne Case, Terry Broyles  (Jon Clark)
4/23
Janice Seufert, Raul DeLaTorre, Birgitte Bradshaw  (Jon Clark)
5/23
Adrian and Judie Mikulicich  (Jon Clark)
6/23
Susie and Gregg Sadowsky  (Jon Clark)
7/23
Stacy Lindsey, Mark Lindsey, Paul LeBeau  (Jon Clark)
8/23
Pat Dougherty, Herb Holmquist  (Jon Clark)
9/23
Tom and Jaleh Watson  (Jon Clark)
10/23
Janice Seufert, Raul DeLaTorre, Birgitte Bradshaw  (Jon Clark)
11/23
Chris Salmen, Ben Wylie, Jack Popoff, Terry McClanahan  (Jon Clark)
12/23
Dophie Poiset, Muffy Walker, Pat Coseo  (Jon Clark)
13/23
Alex Korn, Judie and Adrian Mikulicich  (Jon Clark)
14/23
Gregg Sadowsky, Bill Porter  (Jon Clark)
15/23
Ryan and Marisa Redondo  (Jon Clark)
16/23
Charlie Rogers, Gillian Gillies, Dave Vandenberg, Marina Pastor, Prentiss Vandenberg  (Jon Clark)
17/23
Barbara Roorda, Susie Sadowsky  (Jon Clark)
18/23
Rick Sapp, Carlie Berke  (Jon Clark)
19/23
Chris Salmen, Ben Wylie, Jack Popoff, Terry McClanahan  (Jon Clark)
20/23
Neena Haskins, Joan Holmquist  (Jon Clark)
21/23
Holly Carter, Bill Gillies  (Jon Clark)
22/23
cm-RSFtenisp1219-001.JPG  (Jon Clark)
23/23
David and Martha Dominguez, Courtney and Paul LeBeau  (Jon Clark)
Dec. 17, 2019
11:04 AM
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The RSF Tennis Club members and guests celebrated the season at a festive Holiday Party held at the club Dec. 14.

Photos by Jon Clark Online: rsfreview.com

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