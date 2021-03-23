At last -- Play Ball!
1/42
RSF Little League Double A fielding (Jon Clark)
2/42
RSF Little League Majors Royals first baseman (Jon Clark)
3/42
RSF Little League Majors Athletics (Jon Clark)
4/42
RSF Little League Majors Royals (Jon Clark)
5/42
RSF Little League Double A Padres (Jon Clark)
6/42
RSF Little League Double A Pirates (Jon Clark)
7/42
RSF Little League Majors Royals (Jon Clark)
8/42
RSF Little League Majors Royals (Jon Clark)
9/42
RSF Little League Majors Athletics (Jon Clark)
10/42
RSF Little League Double A Pirates batting practice (Jon Clark)
11/42
RSF Little League Double A Padres (Jon Clark)
12/42
RSF Little League Double A Padres batting practice (Jon Clark)
13/42
RSF Little League Majors baseball (Jon Clark)
14/42
RSF Little League Majors Royals (Jon Clark)
15/42
RSF Little League Double A Padres batting practice (Jon Clark)
16/42
RSF Little League Double A Padres batting practice (Jon Clark)
17/42
RSF Little League Double A Padres batting practice (Jon Clark)
18/42
RSF Little League Double A Padres pitching machine practice (Jon Clark)
19/42
RSF Little League Majors Royals slide to second base (Jon Clark)
20/42
RSF Little League Majors Royals at first base (Jon Clark)
21/42
RSF Little League Majors Royals second baseman (Jon Clark)
22/42
RSF Little League Majors Royals (Jon Clark)
23/42
RSF Little League Majors Athletics (Jon Clark)
24/42
RSF Little League Double A Pirates batting practice (Jon Clark)
25/42
RSF Little League Majors Royals pitcher (Jon Clark)
26/42
RSF Little League Majors Royals (Jon Clark)
27/42
RSF Little League Majors Royals (Jon Clark)
28/42
RSF Little League Double A fielding (Jon Clark)
29/42
RSF Little League Majors Athletics (Jon Clark)
30/42
RSF Little League Majors Royals at bat (Jon Clark)
31/42
RSF Little League Double A fielding (Jon Clark)
32/42
RSF Little League Majors Royals (Jon Clark)
33/42
RSF Little League Double A Pirate fielding (Jon Clark)
34/42
RSF Little League Majors Athletics (Jon Clark)
35/42
RSF Little League Double A batting practice line up (Jon Clark)
36/42
RSF Little League Majors Royals at bat (Jon Clark)
37/42
RSF Little League Double A Pirate fielding (Jon Clark)
38/42
RSF Little League Majors Royals (Jon Clark)
39/42
RSF Little League Majors Athletics (Jon Clark)
40/42
RSF Little League Majors Royals (Jon Clark)
41/42
RSF Little League Majors Royals (Jon Clark)
42/42
RSF Little League Majors (Jon Clark)
Saturday, March 20, was a special day for Rancho Santa Fe Little League players and coaches as they were finally able to play in their first games of the season at Richardson Field, Tee Ball Field and RSF Sports Field. For more information, go to www.rsfll.com.
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